NY発のハンドバッグブランド【VASIC（ヴァジック）】が、11月27日（水）～12月3日（火）の期間限定で、阪急うめだ本店にて「VASIC POP-UP STORE」をオープンします。ドラマチックなスタッズアイテムを展開するホリデーコレクションをはじめ、POP UPイベント限定のバッグなど見逃せないアイテムが勢揃い。数量限定でオリジナルノベルティのプレゼントもあります。 VASICの気になるホリデーコレクションは