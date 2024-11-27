◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、都内のホテルで行われ、セ・リーグの新人王は巨人・船迫大雅（ふなばさま・ひろまさ）投手（２８）が球団史上最年長で受賞した。パ・リーグは西武・武内夏暉投手（２３）が受賞した。目標に掲げていた新人王に輝