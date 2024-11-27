甲斐犬ばりの警戒心で第２の甲斐になる！阪神から育成ドラフト２位指名された嶋村麟士朗捕手（２１）＝四国ＩＬｐ・高知＝が２６日、高知ファイティングドッグス球団事務所で入団交渉に臨み、支度金３００万円、年俸３００万円で合意した（金額は推定）。育成出身の捕手と言えば、ソフトバンクから国内ＦＡ権を行使した甲斐。「日本を代表するような、世界にいってもひけをとらないようなスケールの大きいキャッチャーになりた