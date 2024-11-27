自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで楽天を退団して現役続行を目指すことを表明した田中将大投手（３６）が２６日、楽天モバイルパークで取材に応じ、決断に至った理由を説明した。楽天から来季のオファーは受けたが、「個人的には実質、居場所はないんじゃないかと受け取った」と楽天との決別を宣言。ＮＰＢの他球団移籍を模索する考えを明かした。◇◇−楽天を離れることになる。「ドラフトでくじを引き当てていただ