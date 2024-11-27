プロ野球の年間表彰式「NPBAWARDS2024supportedbyリポビタンD」が26日に都内で開催され、阪神・近本光司外野手（30）が19盗塁で3年連続5度目の最多盗塁、桐敷拓馬投手（25）が43ホールドポイント（HP）で初の最優秀中継ぎを受賞した。近本は球団OB赤星憲広氏（本紙評論家）を超え、新人から6年連続の打撃タイトル。来季以降も継続させ「永久タイトル獲得」を見据えた。近本が今年も栄えある式典に帰ってきた。ルーキ