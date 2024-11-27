阪神・高橋遥人投手（29）が26日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、650万円増の来季年俸2500万円でサインした。以下は高橋と一問一答。――今季を振り返って。「育成から始まって毎試合勝負だなと。今まで応援してくれた方々に投げる姿を見せられてよかった。最終的に大事なところで2回投げて負けているので、やっぱり悔しいと思う方が強い」――藤川監督への思いは。「小さい頃から見ていた存在。3年間は一