ラグビーの欧州遠征「リポビタンＤツアー２０２４」を１勝２敗で終えた日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが２６日、羽田空港に到着後、取材に応じ、今季の代表活動を総括した。世代交代を進め、新たに２０人の選手が初キャップを獲得。テストマッチでは４勝７敗と負け越したが「経験はスーパーで購入できない。未来に向けて多大な投資をする時期」と今後の糧となることを強調した。旗印とする『超速ラグビー』も継