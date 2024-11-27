「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ」に出席した巨人・岡本和真内野手が、球団がＦＡでの獲得を目指す阪神・大山について語った。「（巨人に）来られるとなれば、一緒に同じ右バッターとして２人で高めあいたい。チーム内で競い合いたい」。自身は腰痛のため「プレミア１２」の出場を辞退した。「もう一度ケガをしない体作りもしないと」と故障の完治を最優