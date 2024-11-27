11月27日（水）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞県道・・・熊本市中央区水道町（交差点違反）国道57・・・阿蘇市一の宮町宮地（交差点違反）国道389・・・天草市河浦町（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとす