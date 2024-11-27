乳がんの一つ「浸潤性小葉がん」と診断され、今月７日に右胸全摘の手術を受けたタレントの梅宮アンナ（５２）が２６日、都内で俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番！」（１２月２２日、午前６時半）とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（１２月２３日、午後６時２０分）の収録に参加した。手術後、初めての仕事となった。手術を終えて約２０日。アンナは「めちゃめちゃ痛い