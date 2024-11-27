俳優の杉浦太陽と元「モーニング娘。」辻希美夫妻の長女で、高校２年の希空（のあ）さんが２６日、ユーチューブチャンネルを開設し「希空からご報告があります！」と題した動画を公開。これまでＳＮＳでは、完全な顔出しはせず、サングラスを着用していたが、?初顔出し?した。この日、１７歳の誕生日を迎えた希空さんは、インスタグラムのアカウントを開設し、芸能事務所「ＬＵＶ」への所属を発表した。ユーチューブ動画では