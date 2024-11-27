世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）と、ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（２６＝Ｍ・Ｔ）の?ドリームマッチ?について、元世界王者が激論を交わした。元世界王者の渡嘉敷勝男氏、竹原慎二氏、畑山隆則氏がユーチューブ「ぶっちゃけチャンネル」の中でモンスター対決について言及。竹原氏は「俺ね、今一番、井上君に勝てるチャンスがあるチャンピオンと言ったら、下の階級だけど中谷君と思う」と