◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、都内のホテルで行われ、巨人・菅野智之投手（３５）が４年ぶりにセ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）を受賞した。３５歳での獲得はセ・リーグ投手最年長で、３度の受賞も同初。＊＊＊＊◆記録メモ▼…菅野