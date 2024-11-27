北海道札幌市のすすきのの商業ビルで、火事がありました。男女あわせて4人がやけどなどのケガをし、40代の男性が意識不明の重体です。警察は放火事件の可能性もあるとみて、捜査しています。26日午後3時すぎ、札幌の歓楽街「すすきの」の一角で火事があり、ビルの間から真っ赤な炎とともに勢いよく白煙があがり、「爆発音がした」などと消防への通報が相次ぎました。火事があったのは札幌市中央区の地下1階、地上6階建ての商業ビル