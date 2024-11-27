阪神の富田蓮投手（２３）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約交渉に臨み、１８５０万増の２８００万円で更改した（金額は推定）。２年目の今季は中継ぎとして３３試合に登板し、防御率０・７６と大躍進。３倍に迫る大幅昇給を勝ち取り「納得する金額だった。しっかり評価してもらえた」と感謝した。来季に向けて「先発でやりたい気持ちが強い」と明かした。そのためにも「長いイニングを投げる体作りが必要」とオフの課題を