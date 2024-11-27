気象台は、午前5時5分に、大雨警報（浸水害）を木更津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・木更津市に発表北東部、南部では、27日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■木更津市□大雨警報【発表】・浸水27日明け方に警戒1時間最大雨量30mm■白子町□大雨警報・浸水27日明け方に警戒1時間最大雨量50mm