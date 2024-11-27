「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神・桐敷が最優秀中継ぎ投手賞を受賞し、大卒３年目で初の個人タイトル獲得となった。藤川監督は現役時代に２年連続で同賞受賞。レジェンドに肩を並べるべく、「自分しか連続でやるっていう権利はないので。連続で取るってなかなかできないことなので、そこはひとつの目標としてやっていきたい」と、タイトル継続を力強く宣言した。“スピード