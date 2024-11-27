韓国の超党派の国会議員らでつくる韓日議連のメンバーが26日、衆院の額賀福志郎議長と玄葉光一郎副議長と国会内で会談した。「佐渡島（さど）の金山」の追悼行事をめぐり日韓の摩擦が危ぶまれるなか、議員間の連携を深める考えを確認した。会談で朱豪英（チュホヨン）会長は、追悼行事への韓国側の欠席に触れ、「心は重い。政府間で困難があるときも、議連を通じてうまくほどいていくことを期待する」と述べた。額賀氏は「互い