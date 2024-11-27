かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティABCテレビ「これ余談なんですけど・・・」 ©️ABCテレビ 27日（水）は、キンタロー。山粼ケイ、石田明が来店。幸せいっぱいのパパ＆ママ芸人たちが結婚や子育てにまつわる余談を語る。 ©️ABCテレビ オープニングでは、NMB48のヒット曲「夢中人」が流れる中、登場し