現在放送中のNHK連続テレビ小説『おむすび』の第8週から朝ドラ初出演となる平祐奈が出演している。平が演じるのは、神戸栄養専門学校の結（橋本環奈）の同級生の湯上佳純。橋本環奈とは13年ぶりの共演とあって、2人の掛け合いに胸が熱くなった方も多いだろう。 参考：乃木坂46 久保史緒里と平祐奈がW主演に阪元裕吾監督で『ネムルバカ』実写映画化決定 平成を生きるギャルのヒロイン・結が、人々の健康を支える栄養士とし