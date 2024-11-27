北中米ワールドカップのアジア最終予選、グループCの日本代表は６試合を消化して５勝１分の勝点16で単独首位に立っている。＜グループCの順位表／2024年11月19日現在）１位／日本／勝点16／５勝１分／22得点・２失点２位／オーストラリア／勝点７／１勝４分１敗／６得点・５失点３位／インドネシア／勝点６／１勝３分２敗／６得点・９失点４位／サウジアラビア／勝点６／１勝３分２敗／３得点・６失点５位／バーレーン／勝点６／