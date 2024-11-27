お笑いコンビ「サバンナ」が26日、都内で12月14日にBSよしもとで放送される「営業―1グランプリ2024総決算スペシャル〜営業＆学園祭出演回数ランキングTOP10〜」の収録に臨んだ。吉本興業所属で今年最も営業、学園祭のステージに上がった芸人たちを特集する番組。司会を務めた高橋茂雄（48）は「スタジオのワンチーム感はM―1グランプリの熱気にも負けていない」と魅力を力説した。個人で年間4位に入った八木真澄（50）