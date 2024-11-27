タイの国民的女優バイフーン（年齢非公表）が26日、都内で、動画配信サービスFODのラインアップ発表会に出席した。主演ドラマ「愛と欲望の階段」のPRで来日。「日本が好きで何回も来ています。今回は富士山を見に行きました。すき焼きがおいしすぎて、今日も食べに行きたい」と笑顔。インスタグラムのフォロワー数1300万人を超えるアジアのトップ女優。日本の作品にも詳しく、お気に入りはドッキリ番組。「いつか日本のドラ