SnowManが目黒蓮（27）主演の映画「劇場版トリリオンゲーム」（監督村尾嘉昭、来年2月14日公開）で主題歌を担当する。作品のために書き下ろされた新曲「SBY」で、目黒は「朝焼けのような、夕暮れのような静けさが、始まりも終わりも感じさせるミディアムバラードになってます」とアピールした。「劇場版…」は同名漫画が原作で、昨年7月期にTBSで放送された連続ドラマの続編。連ドラでは目黒演じる天性の人たらし男・ハル