最多勝とベストナインに輝いたソフトバンクの有原が、来季の開幕投手に決まった。都内で開かれた「NPBアワーズ」で最優秀監督賞を受賞した小久保監督が「全会一致で指名する。有原しかいない」と明言。2年連続で大役を担うことになったエースは「こんなに早い段階で決めてもらえると思っていなかった。凄く責任を感じる」と引き締まった表情で話した。24日に福岡市内で行われた優勝祝賀パレード後、みずほペイペイドームの監督