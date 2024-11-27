石破首相が２９日に臨時国会で行う所信表明演説の概要が２６日、判明した。少数与党の立場で臨む国会論戦を念頭に「他党にも丁寧に意見を聞き、可能な限り幅広い合意形成が図られるよう、真摯（しんし）に、謙虚に取り組んでいく」と決意を示す。国民民主党が求めた「年収１０３万円の壁」の引き上げを巡っては、「２０２５年度税制改正の中で議論し引き上げる」と明言する。国と地方の税収減などの課題については、「今後、検