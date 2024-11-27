【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２６日、６〜７日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨を公表した。参加者は、「最近の経済活動や個人消費に関する指標が予想を上回る強さだった」として、時間をかけて徐々に利下げを進めることが適切との認識を示した。ＦＲＢは１１月の会合で、政策金利を０・２５％引き下げ、年４・５０〜４・７５％とすることを全会一致で決定した。利下げは９月の