日体大は２６日、横浜アリーナでパリ五輪・パラリンピックに出場した在校生、卒業生の報告会を行った。レスリング女子５３キロ級で金メダルを獲得した３年生の藤波朱理や、柔道女子５２キロ級代表の阿部詩（パーク２４）らが出席。藤波は「メダリストとして参加できて光栄」と喜んだ。２４日には、４年後のロサンゼルス五輪へ向けて５７キロ級に転向することを表明。１２月の全日本選手権は欠場し、２５年世界選手権（９月、ク