「開運祈願ご利益ぎゅう牛御膳」崎陽軒（横浜市西区）は１２月３０日から来年１月３日まで、「開運祈願ご利益ぎゅう牛御膳」を数量限定で販売する＝写真。今月２９日から各店舗で予約を受け付ける完全予約制（予定数に達し次第受け付け終了）。国産牛モモ肉のすき焼き風煮とローストビーフの白だしマリネの２種の牛肉をメインに、有頭エビやホタテ、黒豆煮など縁起物の和総菜を詰め合わせた。来年の干支（えと）「巳（み）