オリックスからドラフト１位で指名された富士大・麦谷祐介外野手（２２）が２６日、開幕スタメンと「オリメン入り」の２大目標を掲げた。出身地でもある仙台市内のホテルで契約金９０００万円、年俸１５００万円（推定）で仮契約。「たくさんいい選手がいるし、自分からつかんでいきたい」と定位置確保に闘志を燃やした。今秋のリーグ戦では最多盗塁、最多打点、最多本塁打に輝いた。プロで見据えるのも３割、３０本、３０盗塁