中日の木下拓哉捕手（３２）が２６日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改に臨み、２００万円増の年俸７０００万円で更改。複数年契約を結んだ。４月に取得した国内ＦＡ権を行使するも、熟考の末に残留を決断。「人の動向で自分の動向が決まるのが嫌だった。ドラゴンズからは誠意ある条件をいただいたので」と決め手を明かした。今季は７４試合で打率２割２分８厘、３本塁打。先発マスクは２２年の１１５試合から減少し、
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