ソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）が２６日、有原航平投手（３２）を来季の開幕投手に指名した。２４日に行った優勝パレードの後、監督室に呼んで通達。「決め手も何も、有原しかいない。全会一致で指名しました。ファンも首脳陣も、選手もそうでしょう」と明かした。今季に続く２年連続。就任１年目の今季はチームを把握するために２月のキャンプ中に決めたが、今回は必要なし。チーム最多２６試合に先発し、１４勝７敗の