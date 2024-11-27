広島の矢野雅哉内野手（２５）が２６日、マツダ内で１７５０万円から３倍超の年俸５３００万円で契約更改した。今季は開幕スタメン外から正遊撃手としてブレイク。来季の目標にゴールデン・グラブ賞の連続受賞と盗塁王を掲げた。小園を三塁に追いやった遊撃守備を「安定感に欠けた」と振り返る。ヤクルト・長岡に大差でＧＧ賞初受賞にも慢心はない。２日前に菊池から譲り受けた「７着目」というスーツ姿で「何年も積み重ねるこ