楽天から自由契約となることが決まった田中将大投手（３６）が２６日、楽天モバイルで取材に応じ、退団を決断した理由を明かした。減額制限（年俸１億円超は４０％）を超える年俸提示を受けた楽天との交渉の中で「もう期待はされていない」「居場所がない」と感じたと説明。「やりがいを感じるところでやりたい」とＮＰＢ他球団のオファーを待つ考えを明かした。東北に別れを告げることを決めた田中将は終始、硬い表情で思いを