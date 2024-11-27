ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２７）が主演する来年２月１４日公開の映画「トリリオンゲーム」（村尾嘉昭監督）の主題歌が、同グループの新曲「ＳＢＹ」に決まったことが２６日、分かった。連続ドラマの主題歌は、中毒性のあるメロディーで、クールな「Ｄａｎｇｅｒｈｏｌｉｃ」だったが、「ＳＢＹ」は、一転したミディアムバラード。目黒は「朝焼けのような、夕暮れのような静けさを、始まりも終わりも感じさせるミディアムバラ