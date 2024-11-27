◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２４ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ巨人の戸郷翔征投手（２４）が２６日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、１億２０００万円増の３億円でサイン。２５歳シーズンでの大台到達は松井秀喜、岡本和真を上回り球団最年少となった。今季自身２度目の最多奪三振のタイトルを獲得した巨人の若きエースは、来季の目標を最多勝、沢村賞に定め、チームを日本一に導く覚悟を示した。晴れやかな