皆さんは、トライアルという自転車競技をご存じだろうか。自転車に乗ったまま足を着かないように障害物をクリアしていく競技。大きな岩や壁を乗り越えたり細い丸太を渡ったりする姿はスリリングかつダイナミックで、見る者を魅了する。日本トライアル界の第一人者、土屋凌我（２５）＝無所属＝が、間近に迫った「ＵＣＩ世界選手権」（１２月１０〜１４日、ＵＡＥ・アブダビ）への意気込みと、今後の抱負などをスポーツ報知のイン