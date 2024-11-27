[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](Estadi Olímpic Lluís Companys)※29:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 イニャキ・ペーニャDF 2 パウ・クバルシDF 5 イニゴ・マルティネスDF 23 ジュール・クンデDF 35 ジェラール・マルティンMF 8 ペドリMF 11 ラフィーニャMF 16 フェルミン・ロペスMF 17 マルク・カサドMF 20 ダニ・オルモFW 9 ロベルト・レバンドフスキ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31