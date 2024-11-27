NY株式26日（NY時間12:18）（日本時間02:18） ダウ平均44606.94（-129.63-0.29%） ナスダック19131.40（+76.56+0.40%） CME日経平均先物38325（大証終比：-165-0.43%） 欧州株式26日GMT17:18 英FT100 8258.61（-33.07-0.40%） 独DAX 19295.98（-109.22-0.56%） 仏CAC40 7194.51（-62.96-0.87%） 米国債利回り 2年債 4.271（+0.002） 10年債 4.304（+0.031） 30年債 4.