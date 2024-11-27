NY株式26日（NY時間11:14）（日本時間01:14） ダウ平均44502.17（-234.40-0.53%） ナスダック19133.14（+78.30+0.41%） CME日経平均先物38390（大証終比：-100-0.26%） 欧州株式26日GMT16:14 英FT100 8257.26（-34.42-0.42%） 独DAX 19285.68（-119.52-0.62%） 仏CAC40 7205.87（-51.60-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.289（+0.021） 10年債 4.318（+0.045） 30年債 4.