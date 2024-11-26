佐賀南署は26日、佐賀市に住む50代男性が交流サイト（SNS）を通じた投資詐欺に遭い、合計120万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月3日、被害者はSNSを通じて知り合った自称日本人から「一緒に投資してみませんか」「外貨取引を行う上で初期資金が必要です」「資金が高額なほど利益は増えます」などという投資話を持ちかけられた。さらに同8日、同じSNSを通じて知り合った別の自称日本人