１９４３年：米英中の首脳が日本の植民地統治下にある朝鮮の独立を保障したカイロ宣言を採択１９５３年：李承晩（イ・スンマン）大統領が中華民国（台湾）を訪れ蒋介石総統と首脳会談１９５３年：釜山駅近くで大規模火災が発生、家屋２０００棟余りが焼失１９５４年：初代大統領に限り再任制限を撤廃するとした憲法改正案を国会が否決１９６４年：中華民国と友好条約を締結１９７７年：プロボクシングの洪秀煥（ホン・スファン）選