気象台は、午後11時22分に、大雨警報（浸水害）を静岡市南部、焼津市、藤枝市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・静岡市南部、焼津市、藤枝市に発表中部では、27日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■静岡市南部□大雨警報【発表】・浸水27日未明にかけて警戒1時間最大雨量50mm■焼津市□大雨警報【発表】・浸水27日未明にかけて警戒1時間最大雨量35mm■藤