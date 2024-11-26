気象庁は26日午後10時53分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、26日午後10時47分に石川県西方沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは10キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、石川県能登・石川県加賀・福井県・京都府・兵庫県北部などです。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。◆