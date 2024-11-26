気象庁によると、２６日午後１０時４７分ごろ、地震があった。震源地は石川県西方沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．４と推定。この地震で日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配なし。震度５弱を観測したのは、輪島市、志賀町。震度４を観測したのは、富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市、七尾市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、津幡町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能