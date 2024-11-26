[11.26 ACLE第5節 神戸3-2セントラルコースト ノエスタ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のグループリーグ第5節で、ヴィッセル神戸がホームでセントラルコースト(オーストラリア)に3-2で競り勝った。第6節は12月3日で、敵地で浦項(韓国)と対戦する。3日前に天皇杯決勝を戦うなど過密日程を戦う神戸は、大きくターンオーバーを実施。先発全員を入れ替えるとともに、FW大迫勇也やFW武藤嘉紀をベンチ外。アカデミー所属のGK