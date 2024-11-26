Photo: Boom Supersonic 一足飛びとはいきませんが、一歩前進。超音速でのフライト実現を目指すBoom Supersonic社のデモ機が最高高度を記録し、速度も過去最高タイを達成しました。彼らのテストフライトは8回目で、2024年中の音速突破を目指しています。超音速旅客機の復活に向けてBoom Supersonicは米国における超音速商用旅客機の復活を目指しています。かつて存在した超音速旅客機・コン