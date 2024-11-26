◆ＡＣＬＥ▽１次リーグ第５戦神戸３―２セントラルＣ（２６日・ノエビアスタジアム神戸）２３日に２度目の天皇杯優勝を飾ったＪ１首位の神戸が、セントラルＣ（オーストラリア）に勝利した。天皇杯決勝から中２日で、吉田孝行監督が１１人メンバーを入れ替えたＡＣＬＥ第５戦。３―２で競り勝ち、勝ち点１３として、ここでも首位を維持した。前半４０分、ＦＫからＭＦ汰木の左クロスにＤＦ岩波がニアで頭を合わせ、最後はゴ