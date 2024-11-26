岸田前総理ら自民党の資産運用立国議員連盟は26日、石破総理に「iDeCo」など確定拠出年金の大幅な拡充などを柱とした提言書を手渡しました。岸田前総理が会長を務める「資産運用立国議連」は、資産所得の倍増を目指して設立されたもので、議連のメンバーは26日、官邸を訪れ、石破総理に提言書を手渡しました。提言書には、▼iDeCoや企業型DC（=確定拠出年金）の拠出限度額の拡大や、▼新NISAの更なる利便性向上に向けた施策などが
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