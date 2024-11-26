日本ボクシング協会のジュニア・チャンピオンズリーグ委員会（射場哲也委員長）は、来年１月１２日に後楽園ホールで「第１回井上尚弥杯ジュニア・チャンピオンズリーグ国際親善大会」を開催することを２６日、発表した。同委員会では今大会を「ネクストモンスターを育成・発掘のための大会」、「井上尚弥選手の協力も得て、子ども達にとって夢の大会に」と位置づけており、開催目的を「国を超えた切磋琢磨（せっさたくま）を生